Tujiko Noriko in concerto al Museo dell’Opera del Duomo
Questa sera Tujiko Noriko sale sul palco del Museo dell’Opera del Duomo per il suo primo concerto a Firenze. La cantante giapponese, nota per la sua musica elettronica e sperimentale, inaugura l’ottava edizione della rassegna Disconnect. Lo spettacolo si svolge nella suggestiva Sala del Paradiso, dove Noriko presenta un set pensato appositamente per quell’ambiente. La sala si riempie di appassionati pronti a scoprire le sue sonorità innovative.
Artista di rilievo della scena elettronica e sperimentale internazionale, la cantante, compositrice e filmmaker giapponese Tujiko Noriko inaugura giovedì 12 febbraio (ore 21:15) l’ottava edizione della rassegna Disconnect con un concerto concepito appositamente per la Sala del Paradiso del Museo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondimenti su Tujiko Noriko Opera del Duomo
Firenze, Tujiko Noriko in concerto al museo dell’Opera del Duomo
Questa sera a Firenze Tujiko Noriko si esibirà al museo dell’Opera del Duomo.
Visita guidata al Museo dell'Opera del Duomo
Ultime notizie su Tujiko Noriko Opera del Duomo
Argomenti discussi: Firenze, Tujiko Noriko in concerto al museo dell’Opera del Duomo; Esame di maturità, pubblicate le materie.
Firenze, Tujiko Noriko in concerto al museo dell’Opera del DuomoIl 12 febbraio nella Sala del Paradiso, l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria dal 5 febbraio ... msn.com
Firenze, Tujiko Noriko in concerto nella Sala del Paradiso del Museo dell’Opera del DuomoTujiko Noriko, cantante, compositrice e filmmaker giapponese, artista di rilievo della scena elettronica e sperimentale internazionale, inaugura giovedì 12 febbraio (ore 21:15) l’ottava edizione della ... 055firenze.it
Firenze, 12 febbraio ore 21.15 DISCONNECT CODE ottava edizione TUJIKO NORIKO in concerto Cantante, compositrice e filmmaker giapponese di base a Parigi, Tujiko Noriko è una figura di culto dell'elettronica sperimentale contemporanea. La sua musica - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.