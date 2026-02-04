Troppe persone intrappolate | la Cina vieta le maniglie a scomparsa sulle auto super tecnologiche

La Cina ha deciso di vietare le maniglie delle portiere a scomparsa su tutte le auto vendute nel paese. È la prima volta al mondo che si prende una decisione del genere, puntando a standard più severi per i veicoli. Le case automobilistiche devono ora adeguarsi, lasciando da parte le tecnologie più moderne che rendono le auto più affascinanti ma anche più complesse da usare. La misura ha suscitato molte reazioni, tra chi sostiene che aumenterà la sicurezza e chi invece punta il dito contro le possibili difficoltà per gli automobilisti.

La Cina diventa il primo Paese al mondo a vietare le maniglie delle portiere a scomparsa su tutte le automobili vendute sul suo territorio. Una decisione senza precedenti che colpisce direttamente una soluzione di design resa popolare da Tesla ma da anni al centro di critiche per possibili rischi di sicurezza. La nuova norma, che entrerà in vigore il primo gennaio 2027, rappresenta una svolta radicale per l'industria automobilistica cinese e potrebbe influenzare le scelte dei costruttori a livello globale. Le maniglie a filo della carrozzeria, note come maniglie flush, richiedono dall'esterno una pressione per far scattare la leva, mentre dall'interno utilizzano spesso un pulsante elettrico per aprire la portiera.

