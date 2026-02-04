Trofeo buonamico 2026

Questa settimana si è svolto il Trofeo Buonamico 2026, l’evento di beneficenza organizzato dall’Organizzazione di Volontariato dedicato a Domenico Buonamico. La manifestazione si è tenuta come ogni anno per ricordare il giovane studente di Bari, scomparso improvvisamente a 22 anni a causa di un infarto. Centinaia di persone hanno partecipato, raccogliendo fondi per progetti di assistenza e solidarietà. La giornata si è conclusa con un grande applauso e l’impegno di tutti a continuare questa tradizione.

L'annuale evento di beneficenza organizzato dall'Organizzazione di Volontariato "Trofeo Buonamico" in memoria di Domenico Buonamico, giovane studente barese improvvisamente scomparso a causa di un infarto all'età di 22 anni.Il ricavato viene devoluto interamente in beneficenza.Ospite speciale.

