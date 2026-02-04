Trofeo buonamico 2026

Da baritoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana si è svolto il Trofeo Buonamico 2026, l’evento di beneficenza organizzato dall’Organizzazione di Volontariato dedicato a Domenico Buonamico. La manifestazione si è tenuta come ogni anno per ricordare il giovane studente di Bari, scomparso improvvisamente a 22 anni a causa di un infarto. Centinaia di persone hanno partecipato, raccogliendo fondi per progetti di assistenza e solidarietà. La giornata si è conclusa con un grande applauso e l’impegno di tutti a continuare questa tradizione.

L'annuale evento di beneficenza organizzato dall'Organizzazione di Volontariato "Trofeo Buonamico" in memoria di Domenico Buonamico, giovane studente barese improvvisamente scomparso a causa di un infarto all'età di 22 anni.Il ricavato viene devoluto interamente in beneficenza.Ospite speciale.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Trofeo Buonamico

Gasperini: «Se il trofeo è l’unica cosa gratificante, allora si è sempre delusi: vincere un trofeo in Europa per le italiane è un problema»

Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la sfida di Europa League contro lo Stoccarda.

Trofeo Kima: sabato aprono le iscrizioni per l'edizione 2026

Sabato apriranno le iscrizioni per l'edizione 2026 del Trofeo Kima, una delle gare più impegnative del panorama alpino.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trofeo Buonamico 2026 - teaser trailer

Video Trofeo Buonamico 2026 - teaser trailer

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.