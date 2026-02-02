Due incidenti in A4 coinvolti 2 camion e 7 auto | code di 6 km e traffico bloccato

Due incidenti in rapida successione lungo l'autostrada A4 a Milano. Due camion e sette auto sono rimasti coinvolti, creando una lunga coda di sei chilometri. Il traffico è completamente bloccato in direzione di Torino, causando disagi e rallentamenti per chi attraversa la zona. Le autorità sono sul posto per gestire la situazione.

Due sinistri, a breve distanza l'uno dall'altro e traffico bloccato. Coinvolti due 2 camion e 7 auto. Gli aggiornamenti Due incidenti stradali, uno dopo l'altro, lungo l'autostrada A4 e sei chilometri di coda a Milano, con il traffico bloccato in direzione di Torino. Mattinata di disagi per gli automobilisti lungo il tratto milanese dell'A4 dove intorno alle 6.30 si sono verificati due incidenti che ha causato sei chilometri di code. La prima telefonata con la richiesta di soccorso è scattata pochi minuti prima delle 6.30 per un sinistro avvenuto, all'altezza del chilometro 128, lungo le corsie in direzione di Torino.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su A4 Milano

Due incidenti lungo l’autostrada A4 a Milano hanno provocato una lunga coda di sei chilometri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il momento dell'esplosione in autostrada nel Casertano: il momento delle fiamme e i danni

Ultime notizie su A4 Milano

Argomenti discussi: Due incidenti in A4 con code di 6 chilometri a Milano: traffico bloccato; Incidente in A4, lunghe code tra Sirmione e Brescia est; Incidente sulla A4 tra Ospitaletto e Rovato: code fino a 3 chilometri - Radio Bruno; Tamponamento fatale nella notte in A4: un morto e un ferito in codice rosso.

Due incidenti in A4 con code di 6 chilometri a Milano: traffico bloccatoDue sinistri, a breve distanza l'uno dall'altro e traffico bloccato. Coinvolti due 2 camion e 7 auto. Gli aggiornamenti ... milanotoday.it

Incidente mortale sull’A4 nella notte: il bilancio è drammaticoIncidente drammatico tra due auto in direzione Venezia nella notte: un conducente perde la vita, un altro lotta tra la vita e la morte. notizie.it

Auto fuori strada e un tamponamento: due incidenti nella nebbia ieri sera a Roccabianca x.com

I destini incrociati di Manuel e Giuseppe, morti dopo due incidenti a Trapani #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook