Casa Museo Murolo | nuovi appuntamenti a novembre e dicembre tra musica teatro e note di aromi

Nuovi appuntamenti a Casa Museo Murolo dove, fino al 30 dicembre, è possibile visitare la mostra “La Dinastia Murolo”. La Casa Museo Murolo, inaugurata lo scorso febbraio, continua ad offrire ai visitatori un’esperienza unica nel mondo della canzone napoletana, consentendo ai visitatori e ai turisti di visitare gli ambienti che hanno fatto la storia della . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Casa Museo Murolo: nuovi appuntamenti a novembre e dicembre tra musica, teatro e note di aromi

Approfondisci con queste news

Dopo 10 anni Soliani lascia guida della Casa Museo di Gattatico - facebook.com Vai su Facebook

A NAPOLI - Casa Museo Murolo: nuovi appuntamenti a novembre e dicembre tra musica, teatro e note di aromi - La Casa Museo Murolo, inaugurata lo scorso febbraio, continua ad offrire ai visitatori un’esperienza unica nel mondo della canzone napoletana, consentendo ai visitatori e ai turisti di visitare gli am ... napolimagazine.com scrive

Nuovi appuntamenti a Casa Museo Murolo a novembre e dicembre - La Casa Museo Murolo, inaugurata lo scorso febbraio, continua ad offrire ai visitatori un’esperienza unica nel mondo della canzone napoletana, consentendo ai ... Secondo napolivillage.com

“La dinastia Murolo”, due giornate di approfondimento alla scoperta della storia artistica - Dopo il successo dell’inaugurazione dello scorso settembre, la Fondazione Murolo continua ad accogliere tanti visitatori, studiosi e turisti nella Casa Museo ... napolivillage.com scrive