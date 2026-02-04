Travolto dopo essere sceso dall' auto in panne morto Caccia al pirata

Un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato investito ieri sera lungo il raccordo Perugia-Bettolle. L’uomo era sceso dalla sua auto in panne quando è stato travolto da un veicolo che si è poi dato alla fuga. Soccorritori e forze dell’ordine sono ancora impegnati nelle ricerche del pirata, mentre il 47enne è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. La polizia sta cercando di ricostruire l’accaduto e rintracciare il responsabile.

È morto in ospedale l'uomo di 47 anni, investito ieri sera, martedì 3 febbraio, lungo il raccordo Perugia-Bettolle. L'uomo, di nazionalità camerunense, era residente a Chianciano Terme. Viaggiava in direzione di Perugia quando, all'altezza dell'uscita di Torricella, secondo quanto ricostruito.

