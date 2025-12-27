Timothée Chalamet compie 30 anni | i sogni in francese il primo appuntamento con Kylie Jenner e la sua serie preferita

Dal primo appuntamento con Kylie Jenner a quando usciva con la figlia di Madonna, da Dostoevskij fino ai sogni in lingua francese. Compleanno tondo per «Timmy Supreme», ecco 10 curiosità sull'attore. Timothée Chalamet compie 30 anni | chiamatelo con il suo nome Re dello stile; Timothée Chalamet e il suo Natale in casa Kardashian-Jenner. Timothée Chalamet compie trent'anni: tutti gli amori e i ruoli iconici. «È un tifoso sfegatato della Roma e Francesco Totti» - Nato a New York nel 1995 da madre statunitense e padre francese, Timothée Chalamet si appresta a celebrare il 27 dicembre 2025 il traguardo dei trent'anni. Timothée Chalamet e il suo Natale in casa Kardashian-Jenner - La storia fra l'attore e Kylie Jenner sembra andare a gonfie vele visto che lui è stato incluso nelle decorazioni natalizie di famiglia

I trent'anni di Timothée Chalamet, il divo ribelle e romanista che ha conquistato tutti - In poco più di un decennio l'attore ha trasformato un talento precoce in una carriera articolata e riconosciuta a livello globale, diventando una presenza costante sui grandi schermi e un punto di rif ... msn.com

Non è mica Marty normale. È Marty Supreme! MARTY SUPREME di Josh Safdie, con Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion e molti altri, è al cinema dal 22 gennaio. #MartySupreme #IWonderPictures #UnipolBiografilmCollection - facebook.com facebook

