La Pro loco Paglieta dona un defibrillatore per il campo sportivo

La Pro loco di Paglieta ha donato un defibrillatore al campo sportivo comunale. L'iniziativa è stata ufficializzata domenica 14 dicembre, durante la partita del campionato di Seconda categoria tra Virtus Paglieta 2024 e Villa Santa Maria, contribuendo alla sicurezza degli atleti e degli spettatori presenti.

Un defibrillatore per il campo sportivo di Paglieta. Domenica 14 dicembre, in occasione della partita del campionato di Seconda categoria tra Virtus Paglieta 2024 e Villa Santa Maria, disputato presso il campo sportivo comunale di Paglieta, è stato ufficialmente donato un Defibrillatore. Chietitoday.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Femmene de na vote Documentario della Pro Loco Val di Sangro di Atessa 2011 Video La Femmene de na vote Documentario della Pro Loco Val di Sangro di Atessa 2011 Video La Femmene de na vote Documentario della Pro Loco Val di Sangro di Atessa 2011 Concetta Masiello prima presidente donna della Pro Loco di Gallarate - Si è svolta nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 novembre, presso la sede della Pro Loco in via del Gambero a Gallarate, l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio ... varesenews.it La Pro Loco dona una culla per il trasporto neonati alla Maternità di Bentivoglio - È stato il sindaco di Argelato Claudia Muzic ad avere l’idea di devolvere parte dei soldi degli spettacoli per i bambini, che non si sono potuti svolgere a causa della pandemia, per acquistare una ... ilrestodelcarlino.it Abruzzo Web TV. . Calcio (Seconda Categoria Girone B): Virtus Paglieta 2024-Villa Santa Maria 2-0 (Sintesi e interviste) - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.