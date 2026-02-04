Travaglio a La7 | Scontri a Torino? Acqua fresca rispetto agli anni ’90 e al G8 Evitare isterismi e articoli penali inutili

Stamattina a La7, Marco Travaglio ha detto che gli scontri a Torino sono meno gravi rispetto agli anni ’90 e al G8. Ha invitato a evitare isterismi e a non scrivere articoli penali inutili. Secondo il suo punto di vista, la maggior parte delle persone che hanno manifestato pacificamente non ha sostenuto i violenti.

"Non credo affatto che la stragrande maggioranza delle persone che hanno manifestato pacificamente a Torino abbia dato copertura ai violenti. Anzi, probabilmente sarebbe stata felice se un servizio d'ordine più efficace, come quello di una volta del Partito Comunista o della Cgil, avesse tenuto fuori i violenti dal corteo". Così a Otto e mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il quale, nella sua informativa alla Camera, ha attaccato chi nell'opposizione era alla manifestazione per il centro sociale Askatasuna ("Chi sfila con i delinquenti offre prospettive di impunità").

