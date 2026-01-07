Dal 13 gennaio al via le iscrizioni per l' anno scolastico 2026 2027

Dal 13 gennaio alle 8:00 fino al 14 febbraio alle 20:00, sarà possibile presentare le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2026/2027. Le iscrizioni si aprono per tutte le scuole e devono essere effettuate online tramite il portale dedicato. È importante rispettare le scadenze indicate per garantirsi un posto nelle scuole desiderate.

