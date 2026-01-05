Trasporti più corse verso le scuole pisane dalla provincia | le mosse di Autolinee Toscane

Autolinee Toscane comunica nuove modifiche alle linee bus 80, 110 e 130 da mercoledì 7 gennaio, in accordo con la provincia di Pisa. Le variazioni sono state adottate per migliorare il servizio di collegamento scolastico, rispondendo in modo più efficace alle esigenze degli utenti. Queste modifiche mirano a garantire un trasporto più efficiente e puntuale per gli studenti delle aree provinciali e della città.

Autolinee Toscane ricorda che, d'intesa con l'amministrazione provinciale di Pisa, da mercoledì 7 gennaio entreranno in vigore alcune modifiche al servizio di linea delle linee bus 80, 110 e 130, finalizzate a migliorare il collegamento scolastico e a rispondere in modo più efficace alle esigenze.

