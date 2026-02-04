Le nuove regole sui trasferte di lavoro sono già in vigore e cambiano molte cose. Dall’auto ai pagamenti senza contanti, tutto è stato rivisto. Ora, per i rimborsi spese, ci sono procedure più chiare e più rapide. Le aziende devono adattarsi alle novità, che riguardano anche gli scontrini e i rimborsi stessi. Chi fa queste trasferte ha già notato differenze nei processi e nelle modalità di pagamento. Le regole sono entrate in vigore da poco, ma già si sentono gli effetti.

Trasferte di lavoro, tutto è cambiato. Qualcuno se ne sarà già accorto, ma nell'anno da poco concluso sono entrate in vigore nuove regole sui rimborsi spese dei dipendenti, con nuove disposizioni che sono state introdotte con l'obiettivo di limitare l'uso del contante e rafforzare i controlli fiscali. Trasferte lavoro, nuove regole Come spiega il Sole 24 Ore, le nuove norme entrate in vigore dal 2025 obbligano ora le aziende a rivedere i propri regolamenti interni e richiedono a dipendenti e collaboratori una maggiore attenzione sia alle modalità di pagamento sia alla corretta documentazione delle spese. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Trasferte di lavoro, le nuove regole. Dall'auto ai pagamenti (senza contanti), scontrini e rimborsi: cosa è cambiato

Approfondimenti su Trasferte Lavoro

La prima scadenza del bollo auto con le nuove regole si avvicina.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Trasferte Lavoro

Argomenti discussi: Trasferte di lavoro, cambiano le regole per i rimborsi: viaggi, auto, cene e pagamenti elettronici, le novità; Trasferte: le nuove regole per rimborsi auto e pagamenti; Osservatorio business travel: calano trasferte e spesa, non l’ottimismo; Viaggi d'affari in calo: meno trasferte, più valore.

Trasferte di lavoro, cambiano le regole per i rimborsi: viaggi, auto, cene e pagamenti elettronici, le novitàIl focus è sulla tracciabilità dei pagamenti. Per mantenere le agevolazioni fiscali, le spese di trasferta devono essere pagate quasi esclusivamente con strumenti elettronici ... corriere.it

Osservatorio business travel: calano trasferte e spesa, non l’ottimismoIl numero delle trasferte di lavoro è in calo, con una contrazione che colpisce in modo più marcato le destinazioni estere ... guidaviaggi.it

SAPIENS S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO, filiale di PARMA, ricerca per importante azienda cliente che opera nel settore packaging addetto/a imballaggio merci pesanti con disponibilità a trasferte frequenti. tempo determinato Part time Luogo di lavor - facebook.com facebook