Tragedia sfiorata a scuola | sedia lanciata dalla finestra colpita una studentessa

Una scena che poteva finire in tragedia, questa mattina alla Spezia. Una sedia è stata lanciata dalla finestra di un’aula del primo piano di un liceo e ha colpito una studentessa che si trovava sotto. La ragazza è stata subito portata al pronto soccorso per le ferite. Sul posto, le autorità stanno facendo i rilievi per capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità. La scuola resterà chiusa fino a nuovo avviso.

La Spezia, 4 febbraio 2026 – Una sedia lanciata dalla finestra di un'aula del primo piano dell'istituto, che frana addosso a una giovane studentessa, costretta ad abbandonare le lezioni per farsi medicare al pronto soccorso. Non c'è pace per la scuola spezzina. Il fatto è avvenuto poco prima delle 10 di ieri mattina all'interno dell'Istituto di istruzione superiore 'Capellini-Sauro': gli accertamenti, condotti dai carabinieri, potrebbero portare anche a una segnalazione al Tribunale per i minorenni di Genova, mentre quelli della scuola potrebbero ben presto sfociare in una sospensione. La sedia lanciata dalla finestra durante l'intervallo.

