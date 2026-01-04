Una palma crolla su una sedia nel dehors di un bar tragedia sfiorata a Nervi

A Nervi, un forte vento ha causato il distacco di una parte di una palma nel dehors di un bar. La porzione di albero è caduta su una sedia, evitando conseguenze più gravi. L’incidente sottolinea l’importanza di monitorare le piante in aree pubbliche durante le condizioni meteorologiche avverse. Nessuno è rimasto ferito, ma l’accaduto evidenzia la necessità di interventi di sicurezza e manutenzione regolari.

Una grossa porzione della pianta si è staccata a causa del forte vento dal tronco dell'albero ed è precipitata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia locale e i tecnici di Aster.

Genova Nervi, palma infestata da punteruolo rosso crolla e sfiora passante - La chioma di una palma infestata dal punteruolo rosso è crollata al suolo, nel pomeriggio di domenica 4 gennaio 2026, a Genova Nervi. rainews.it

