Procede il flirt tra Andrea Iannone e Rocío Morales? La mossa di lui 

Recentemente, sono emerse indiscrezioni sul possibile flirt tra Andrea Iannone e Rocío Morales. Il settimanale Chi ha paparazzato i due mentre si trovavano insieme, attirando l’attenzione sulla loro relazione. Andrea Iannone ha inoltre compiuto una mossa sui social che ha alimentato ulteriori speculazioni. Di seguito, analizziamo gli ultimi sviluppi di questa vicenda e cosa potrebbe significare per entrambi.

Andrea Iannone e Rocío Morales: quando il flirt esce allo scoperto. La mossa di lui sui social. É stato il settimanale Chi a paparazzare Andrea Iannone insieme a Rocío Morales. Dopo la foto nessuna smentita. Ora però il gioco delle coincidenze è finito: Andrea Iannone e Rocío Morales hanno smesso di nascondersi e, senza proclami, pare abbiano confermato il loro flirt. Nelle ultime ore Andrea ha commentato le foto di Rocio dove ha trascorso la sera alla prima de La Bohéme al teatro Opera di Roma scrivendo: “Io sono per il flamenco”. Leggi anche  Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo il proscioglimento Non è la solita storia costruita a tavolino. 🔗 Leggi su 361magazine.com

