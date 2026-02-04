Toscana Ires | più occupazione ma lavoro povero Crollano investimenti boom di cassa integrazione

La regione toscana sta vivendo una fase difficile. Secondo uno studio dell’Ires Toscana, ci sono più persone che trovano lavoro, ma molti di quei posti sono precari e poco pagati. Nel frattempo, gli investimenti sono in calo e cresce il numero di lavoratori in cassa integrazione. La ripresa sembra ancora lontana, e la crisi si fa sentire forte in tutta la regione.

L’economia toscana attraversa una fase che ha sempre più i caratteri di una crisi strutturale. È quanto emerge dallo studio Ires Toscana (curato dal ricercatore Andrea Cagioni) sull’andamento economico e occupazionale della regione, che fotografa un modello di sviluppo segnato da isole di.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

