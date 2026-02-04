Toscana Ires | più occupazione ma lavoro povero Crollano investimenti boom di cassa integrazione

La regione toscana sta vivendo una fase difficile. Secondo uno studio dell’Ires Toscana, ci sono più persone che trovano lavoro, ma molti di quei posti sono precari e poco pagati. Nel frattempo, gli investimenti sono in calo e cresce il numero di lavoratori in cassa integrazione. La ripresa sembra ancora lontana, e la crisi si fa sentire forte in tutta la regione.

L’economia toscana attraversa una fase che ha sempre più i caratteri di una crisi strutturale. È quanto emerge dallo studio Ires Toscana (curato dal ricercatore Andrea Cagioni) sull’andamento economico e occupazionale della regione, che fotografa un modello di sviluppo segnato da isole di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Toscana Ires Il boom dell’occupazione al Sud porta lavoro povero: aumentano i giovani in fuga Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Toscana Ires Argomenti discussi: Rapporto Ires-Cgil, allarme stagnazione per l’economia toscana. Sono 20mila i posti di lavoro a rischio; Presentato il primo numero del 2026 del Focus Economia Toscana; Economia Toscana: isole di prosperità relative in un mare di stagnazione; Lavoro in affanno in Toscana, lo studio che fotografa i segnali della crisi – I dati, i motivi e le zone. Toscana, Ires: più occupazione ma lavoro povero. Crollano investimenti, boom di cassa integrazioneNel 2025 PIL a +0,3% e salari erosi dall’inflazione. Stime 2026: rischio stagnazione. Brotini: Trasformazione con i caratteri della crisi. Rossi (CGIL): Servono politiche industriali e investimenti ... firenzetoday.it Ires-Cgil 'Toscana rischia 20.000 posti di lavoro e lunga stagnazione'In Toscana aumentano il lavoro povero e la cassa integrazione. Nei primi nove mesi del 2025 le ore di Cigs sono raddoppiate rispetto al 2024, superando quota 16 milioni. E non crescono gli investiment ... ansa.it Toscana, Ires: più occupazione ma lavoro povero. Crollano investimenti, boom di cassa integrazione x.com CgilToscana facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.