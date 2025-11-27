Il boom dell'occupazione al Sud porta lavoro povero | aumentano i giovani in fuga

Dopo la pandemia da Covid, al Sud l'occupazione è aumentata molto più in fretta che nel resto del Paese: quasi 500mila nuovi posti di lavoro. Ma è salito anche il numero di lavoratori poveri e il potere d'acquisto dei salari è sceso: non è un caso che in tre anni 175mila giovani se ne siano andati al Nord o all'estero. Lo indica il nuovo rapporto Svimez 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

