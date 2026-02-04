Torna il forum per riflettere sulla situazione geopolitica e geoeconomica attuale

Questa mattina a Roma si tiene di nuovo il forum dedicato alla situazione geopolitica e economica di oggi. Esperti e analisti si riuniscono per discutere sui conflitti regionali e sulle tensioni commerciali che coinvolgono diversi paesi. Il focus è capire come leggere questi eventi e quali rischi possono portare nel breve e nel lungo periodo. La riunione si svolge in un momento di grande instabilità a livello mondiale, con cambiamenti rapidi che richiedono attenzione e analisi concreta.

La realtà attuale è caratterizzata da rapidi cambiamenti geopolitici, dove conflitti regionali si intrecciano con tensioni commerciali globali; è, quindi, fondamentale essere in grado di leggere e interpretare adeguatamente questi fenomeni. Per le imprese, comprendere gli scenari internazionali.

