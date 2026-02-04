Torna contèsto Il festival di Storia per leggere il futuro | Patrimonio nostro

Torna il festival di Storia a Contesto, un appuntamento che invita a riflettere sul passato per capire il presente. Quest’anno il tema è

Un momento per riflettere sulla storia che torna e sulla storia che potrebbe insegnarci qualcosa. Ancora oggi, soprattutto oggi. Empoli si prepara ad accogliere la seconda edizione del festival di storia contemporanea contè.sto, entrato nella più ampia programmazione culturale cittadina e non solo. Ad annunciare le date di settembre – segnatamente quelle del 18, 19 e 20 settembre – ci ha pensato ieri il sindaco Alessio Mantellassi in un video sui social parlando di "un appuntamento imperdibile che avrà un programma capace di raccontare in modo plurale i volti della storia contemporanea". Al centro della riflessione collettiva “ La storia di profilo “ per una seconda volta che può vantare ancora la direzione artistica di Carlo Greppi: noto e apprezzatissimo storico contemporaneista, autore di numerosi saggi sulla storia del Novecento, di libri per ragazzi e di manuali scolastici, curatore della serie Laterza “Fact Checking: la Storia alla prova dei fatti” - che condurrà il festival per i prossimi quattro anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna /contè.sto/. Il festival di Storia per leggere il futuro: "Patrimonio nostro"

Torna contèsto. Il festival di storia per leggere il futuro: Patrimonio nostroMantellassi ha annunciato la seconda edizione a settembre. Lo studioso Greppi sarà direttore artistico: le anticipazioni.

