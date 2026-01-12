Gli abusi edilizi al Beste hub | E’ il nostro patrimonio industriale E il suo recupero farà la storia
Gli abusi edilizi al Beste hub sollevano questioni di tutela del patrimonio industriale. Walter Bernardi, presidente dell’associazione culturale Curzio Malaparte, interviene nel dibattito evidenziando l’importanza di recuperare e valorizzare questa struttura, considerata un elemento significativo del patrimonio locale. La discussione si focalizza sulla necessità di interventi equilibrati, rispettosi della storia e delle future prospettive di sviluppo.
PRATO A intervenire nel dibattito sui presunti abusi al Beste hub è Walter Bernardi, presidente dell’associazione culturale Curzio Malaparte pratese nel mondo. Di seguito riportiamo il suo intervento. "Ero sul palco del BesteHub a dicembre in compagnia di padre Bernardo Gianni, abate dell’abbazia di S. Miniato al Monte. Di fronte a un pubblico come sempre numeroso e attento, si parlava dei problemi del mondo, delle guerre e del significato del Natale. Improvvisamente padre Bernardo si è fermato, ha esplorato con lo sguardo la grande corte e il soffitto, poi ha affermato di sentirsi a proprio agio in questa “cattedrale laica” – ha usato proprio questa definizione –, dove il lavoro e l’intraprendenza economica di “noi pratesi” – perché lui è e si sente un pratese di Coiano e di Santa Lucia – si coniugano alla bellezza e al recupero del vecchio patrimonio industriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Abusi edilizi al Beste Hub: il Comune ordina di demolirli dopo due accertamenti e il Tar gli dà ragione. La replica della proprietà
Gli abusi edilizi al Beste hub : "E' il nostro patrimonio industriale. E il suo recupero farà la storia" - Gli interventi di Walter Bernardi e Filippo Boretti dopo la sentenza del Tar che ha disposto di demolire alcuni manufatti.
