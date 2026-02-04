Timothée Chalamet ha confermato la sua nuova attitudine allo streetwear con un look che mixa capi d' archivio e oggetti del desiderio luxury

Timothée Chalamet mostra di aver abbracciato lo streetwear con un look che combina pezzi d’archivio e capi di lusso. Il suo stile si inserisce in un trend in cui il lusso e la praticità vanno a braccetto, e la borsa diventa un accessorio fondamentale per definire l’immagine. Anche le star seguono questa evoluzione, portando il lusso fuori dai confini tradizionali.

Nella moda maschile contemporanea, lusso e funzionalità si intrecciano sempre più. Lo street style riflette questa evoluzione, dove la borsa diventa un accessorio chiave, capace di definire identità e stile. Emblematico il look di Timothée Chalamet. L’attore ha confermato la sua nuova attitudine allo streetwear con un look che mixa capi d’archivio e oggetti del desiderio luxury. Il bomber è un capo della collezione PE 2000 di Raf Simons, brand omonimo dell’attuale direttore creativo di Prada. A catturare maggiormente l’attenzione è stata però la Kelly di Hermès in formato mini, portata con disinvoltura come accessorio quotidiano. 🔗 Leggi su Amica.it

Timothée Chalamet si distingue come una figura di fascino innovativa, capace di uscire dai stereotipi tradizionali.

Timothée Chalamet si apre sulla sua carriera, dichiarando che

