Timothée Chalamet si apre sulla sua carriera, dichiarando che

© Amica.it - Timothée Chalamet dichiara che "Marty Supreme" è la sua migliore interpretazione. Senza neanche un zic di falsa modestia

Quando George Clooney ti definisce «un grande attore», la reazione normale sarebbe un educato ringraziamento e magari un po’ di falsa modestia. Ma Timothée Chalamet non è esattamente un attore normale. E di certo non è uno che si accontenta dei complimenti altrui, per quanto illustri. In un’intervista con la giornalista Margaret Gardiner – poi rimossa da YouTube ma diventata virale su TikTok – il 29enne ha fatto qualcosa di inaspettato: ha alzato ancora di più l’asticella. «Avevo bisogno di un po’ più di fiducia», ha scherzato dopo il complimento di Clooney. E poi è partito con una dichiarazione che ha fatto discutere mezzo internet: «Questa è probabilmente la mia migliore performance». Amica.it

Timothee_Chalamet_internal_brand_marketing_meeting_MartySupreme_11.08.2025.mp4

La giacca “Marty Supreme” di Timothée Chalamet è la nuova T-shirt “I told ya” di Zendaya - Timothée Chalamet ha attirato l’attenzione con la giacca “Marty Supreme”, divenuta una delle tendenze della stagione ... amica.it