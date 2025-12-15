Timothée Chalamet dichiara che Marty Supreme è la sua migliore interpretazione Senza neanche un zic di falsa modestia
Timothée Chalamet si apre sulla sua carriera, dichiarando che
Quando George Clooney ti definisce «un grande attore», la reazione normale sarebbe un educato ringraziamento e magari un po’ di falsa modestia. Ma Timothée Chalamet non è esattamente un attore normale. E di certo non è uno che si accontenta dei complimenti altrui, per quanto illustri. In un’intervista con la giornalista Margaret Gardiner – poi rimossa da YouTube ma diventata virale su TikTok – il 29enne ha fatto qualcosa di inaspettato: ha alzato ancora di più l’asticella. «Avevo bisogno di un po’ più di fiducia», ha scherzato dopo il complimento di Clooney. E poi è partito con una dichiarazione che ha fatto discutere mezzo internet: «Questa è probabilmente la mia migliore performance». Amica.it
Timothee_Chalamet_internal_brand_marketing_meeting_MartySupreme_11.08.2025.mp4
