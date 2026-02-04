Tim connette i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026

TIM ha messo in campo una rete potente per i Giochi di Milano e Cortina. Ha installato tecnologia 5G e collegamenti ultraveloci in tutte le sedi di gara, nelle città e sui percorsi principali. L’obiettivo è garantire connettività ovunque, anche tra le montagne, e lasciare un’infrastruttura che resti utile anche dopo i Giochi. La sfida di TIM è stata grande, ma il risultato promette di portare un salto di qualità nella comunicazione per questo grande evento internazionale.

Connettere un'Olimpiade che si sviluppa tra città, arene storiche e piste in quota oltre i 2.000 metri, lasciando al tempo stesso un'infrastruttura adatta a servire i territori coinvolti anche dopo i Giochi Invernali: è questa la sfida che TIM ha affrontato come Official Telecommunications Partner di Milano Cortina 2026, realizzando l'intera connettività dell'evento con un piano straordinario di potenziamento della copertura mobile 5G e dei collegamenti ultraveloci in tutte le sedi di gara, nei luoghi simbolo e lungo le principali direttrici. Il Gruppo TIM porta così l'innovazione tecnologica al centro di Milano Cortina 2026, offrendo ai 2 milioni di spettatori attesi da oltre 93 Paesi un'esperienza di servizio unica e di fruizione di altissima qualità.

