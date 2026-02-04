The Death of Robin Hood in estate esce la versione crepuscolare dell' eroe con Hugh Jackman

La nuova versione di Robin Hood con Hugh Jackman uscirà questa estate. La casa di produzione A24 ha annunciato che si tratterà di un’interpretazione più oscura e intensa del leggendario fuorilegge. La trama si concentrerà su un Robin Hood più crepuscolare, meno idealista e più complesso, in un racconto che punta a sorprendere gli spettatori con un tono più maturo e introspettivo.

A24 fissa l'uscita di The Death of Robin Hood, nuova rilettura della leggenda con Hugh Jackman protagonista, promettendo un racconto più oscuro, maturo e intimista del celebre fuorilegge. Robin Hood torna al cinema questa estate, ma dimenticate archi scintillanti e avventure spensierate. Con The Death of Robin Hood, A24 sceglie una strada più ruvida e malinconica, affidando a Hugh Jackman una versione invecchiata e segnata del mito, pronta a confrontarsi con il peso delle proprie scelte. Un Robin Hood crepuscolare tra mito e decadenza A24 ha ufficializzato la data di uscita di The Death of Robin Hood, fissando l'arrivo nelle sale al 19 giugno 2026.

