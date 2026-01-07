The Death of Robin Hood | Hugh Jackman è un assassino spietato nel trailer A24

Dimenticate l'eroe che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Il leggendario arciere di Sherwood torna sul grande schermo in una veste inedita e brutale. A24 ha rilasciato il primo trailer di "The Death of Robin Hood", l'atteso dramma d'azione diretto da Michael Sarnoski ( Pig, A Quiet Place: Giorno 1 ) che vede Hugh Jackman calarsi nei panni di un uomo tormentato dal proprio passato violento. Un cast stellare per una versione "dark" del mito. Accanto a Jackman, il film vanta un cast di altissimo livello che promette di ridefinire il folklore britannico: Jodie Comer: Nel ruolo della misteriosa donna che soccorre Robin.

