Condannato per autodifesa | È un ergastolo
Mario Roggero, il gioielliere che in Appello si è visto comminare oltre 14 anni di galera per aver ucciso due rapinatori, esprime a «Fuori dal coro» tutta la sua frustrazione: «Avevo una pistola puntata alla faccia. Le vere vittime siamo io e la mia famiglia». Mario Roggero, il gioielliere condannato l’altro giorno in appello a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo quattro anni fa all’esterno del suo negozio in provincia di Cuneo, davanti alle telecamere di Fuori dal coro, ha sintetizzato in una frase ciò che la Corte d’appello ha anestetizzato con il dispositivo: «Se alzava la pistola in alto non avrei sparato, ma quando lui (uno dei rapinatori, ndr) dall’auto me la punta in faccia, me la punta in fronte, che faccio?». 🔗 Leggi su Laverita.info
Contenuti che potrebbero interessarti
Il gioielliere che uccise due rapinatori, è stato condannato a 14 anni. Cosa ne pensate?!? - facebook.com Vai su Facebook
Giampaolo Amato condannato all'ergastolo, la lettera della figlia Anna Chiara: «Papà è innocente, travisata la storia della nostra famiglia» - «Sono rimasta in silenzio per molto tempo, per rispetto della mia famiglia e del nostro dolore, anche se altri hanno spesso scelto di esporci al pubblico in contesti che ho ritenuto del tutto ... corrieredibologna.corriere.it scrive