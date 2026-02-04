Nei prossimi giorni, la Terra potrebbe essere colpita da una tempesta geomagnetica di livello minimo, G1, prevista per giovedì 5 febbraio. Gli esperti del NOAA avvertono che potrebbe durare anche il 6 febbraio. La differenza tra una tempesta solare e una geomagnetica sta proprio in questo: la prima riguarda le attività del Sole, la seconda gli effetti che queste attività provocano sul nostro pianeta. Al momento, si tratta di un evento di bassa intensità, ma gli scienziati tengono d’occhio la situazione.

Roma, 4 febbraio 2026 – Una potenziale tempesta geomagnetica di categoria G1 (Minor) è attesa per giovedì 5 febbraio 2026 e potrebbe proseguire anche il 6 febbraio, secondo un “watch” ufficiale emesso dal NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC). La previsione indica un impatto soprattutto alle alte latitudini, con possibili effetti minori su satelliti e reti elettriche e con aurore più probabili nelle aree vicino ai poli. Il contesto è quello di un periodo di forte attività solare. Tra il 2 e il 3 febbraio, il SWPC ha registrato diversi eventi di radiazione a raggi X associati a brillamenti, inclusi episodi fino a classe X e con scala di impatto radio NOAA fino a R3 (Strong). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tempesta solare il 5 febbraio? No, geomagnetica. E c’è una grande differenza: cosa può succedere davvero

Approfondimenti su Tempesta Solare Geomagnetica

Un brillamento solare di classe X 8.

Ultime notizie su Tempesta Solare Geomagnetica

