Al via la fase 2 della battaglia contro il telemarketing selvaggio. Entra in vigore la seconda parte del piano anti-spoofing dell’Agcom che promette di ridurre in modo significativo il numero di telefonate moleste, numeri fasulli e contratti attivati a insaputa degli utenti. Un passo atteso da milioni di cittadini, costretti ogni giorno a districarsi tra offerte aggressive, raggiri e tentativi di acquisire dati personali con metodi sempre più sofisticati. Un fenomeno con numeri enormi: 15 miliardi di telefonate in un anno e un giro d’affari stimato in almeno 3 miliardi di euro. E danni enormi per gli utenti, soprattutto nel comparto luce e gas, dove le truffe contrattuali comportano costi aggiuntivi tra il 10% e il 20% per milioni di famiglie, con un impatto complessivo che vale circa 2 miliardi di euro annui. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Telemarketing, scatta la fase 2: cosa cambia e come difendersi dalle truffe