A poche settimane dal grande evento sportivo, nasce un’occasione da non perdere per chi cerca un televisore grande e di qualità. Il TCL 65 QM7K, da 65 pollici, si trova ora a meno di 800 dollari grazie a una promozione speciale. Chi vuole godersi la partita in alta definizione può approfittarne subito.

in prossimità del grande evento sportivo, emerge un’opportunità interessante per chi desidera un grande schermo: la promozione sul tcl qm7k da 65 pollici offre prestazioni elevate a un prezzo contenuto. l’offerta è pensata per consentire una gestione ottimale dell’intrattenimento domestico, con consegna potenzialmente disponibile entro il fine settimana in alcune regioni e in tempi rapidi rispetto all’evento imminente. tcl qm7k 65-pollici: offerta speciale per il super bowl. il modello da 65 pollici qm7k è proposto a un prezzo promozionale di $797.97, rispetto al prezzo di listino di $999.99. questa riduzione rende l’acquisto particolarmente allettante per chi intende allestire un sistema di home cinema o una postazione ludica di qualità senza superare budget significativi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Tcl 65 qm7k pronto per il super bowl a meno di 800 dollari

I Patriots si sono qualificati per il Super Bowl battendo i Broncos 10-7 sotto la neve di Denver.

