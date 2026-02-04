Tassista di Padova interviene in tempo durante infarto del passeggero salvandogli la vita in strada

Questa mattina a Padova, un tassista è intervenuto in modo rapido e deciso per salvare la vita di un passeggero colpito da infarto. Alle 10:20, sotto una pioggia leggera, l’uomo ha perso l’equilibrio sulla rampa della stazione ferroviaria. Il tassista, che era lì in quel momento, ha capito subito la gravità della situazione e ha chiamato immediatamente i soccorsi, mentre cercava di mantenere in vita il passeggero. Alla fine, grazie alla prontezza del conducente, l’uomo è stato trasferito in

Alle dieci e venti del mattino del 26 gennaio 2026, sotto una pioggia sottile che annebbiava i finestrini del taxi nero con il tettuccio acceso, un uomo ha perso l'equilibrio sulla rampa della stazione ferroviaria di Padova. Non era un incidente, né un malore passeggero. Era un infarto in corso. E a fermarlo, a salvarlo, è stato un tassista che non ha esitato un secondo. Gino Stellini, 67 anni, con 42 anni di esperienza al volante e una carriera segnata da silenziose dedizioni, ha riconosciuto i sintomi con la stessa certezza con cui si riconosce un'emergenza in un film di guerra. Non ha chiesto nomi, non ha cercato conferme.

