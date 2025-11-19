Napoli tassista salva passeggero con infarto | corsa disperata in ospedale con l'aiuto della polizia

Fanpage.it | 19 nov 2025

Tassista salva passeggero con infarto in corso: staffetta con la polizia di Stato nel traffico di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

napoli tassista salva passeggeroNapoli, tassista salva passeggero con infarto: corsa disperata in ospedale con l’aiuto della polizia - Tassista salva passeggero con infarto in corso: staffetta con la polizia di Stato nel traffico di Napoli. Come scrive fanpage.it

