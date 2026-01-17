A un anno dall'implementazione della raccolta differenziata porta a porta, il Comune di Capua registra una percentuale del 66%, evidenziando un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. Questa crescita ha comportato una riduzione dei costi di smaltimento, con un risparmio di oltre 498.000 euro. Il miglioramento della gestione dei rifiuti contribuisce a un territorio più sostenibile e a una maggiore efficienza nel servizio di raccolta.

Ad un anno dall'avvio della raccolta differenziata ‘porta a porta’ in tutto il territorio comunale di Capua il dato medio della percentuale della raccolta differenziata registrato a fine anno è del 66% con un incremento positivo notevole rispetto agli anni precedenti. Difatti nel 2024 il dato medio registrava un 43,70%. La conseguenza è stata una significativa riduzione del rifiuto indifferenziato con la diminuzione del costo per il servizio di smaltimento fatturato dalla società provinciale Gisec con un risparmio per l'ente di 498.328,32 euro. “Il servizio di raccolta differenziata ha rappresentato una quota parte significativa del costo del servizio integrato di igiene comunale tanto da potersi ipotizzare un risparmio sulla spesa complessivamente sostenuta lo scorso anno ancora in fase di definizione”, fanno sapere dall'amministrazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Tassa raccolta e smaltimento rifiuti, nel comune di Piacenza sale da 275 euro a 282 euro (+2,5%)

Leggi anche: Il business dei rifiuti in Brianza. Smaltimento simulato, 66 nei guai

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Raccolta differenziata Pericu | Siamo intorno al 53% ma possiamo arrivare al 60.

Rifiuti, differenziata sale al 66% . Oltre 498mila euro di minor spesa per lo smaltimento - Ad un anno dall'avvio della raccolta differenziata ‘porta a porta’ in tutto il territorio comunale di Capua il dato medio della percentuale della raccolta differenziata registrato a fine anno è del 66 ... casertanews.it