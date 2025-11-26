Taekwondo pieno di medaglie per la società sanvitese Hwarangdo Abruzzo ai campionati interregionali Abruzzo di combattimento
La società "Hwarangdo Abruzzo" di San Vito Chietino si distingue ancora una volta nel panorama marziale regionale e interregionale, conquistando un risultato di assoluto rilievo ai campionati interregionali Abruzzo di combattimento, organizzati dalla Fita (Federazione italiana taekwondo).
Su dieci atleti partecipanti, ben nove sono saliti sul podio, portando a casa un bottino complessivo di 2 medaglie d'oro, 2 d'argento e 5 di bronzo