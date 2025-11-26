Taekwondo pieno di medaglie per la società sanvitese Hwarangdo Abruzzo ai campionati interregionali Abruzzo di combattimento

taekwondo pieno medaglie societ224Taekwondo, pieno di medaglie per la società sanvitese “Hwarangdo Abruzzo” ai campionati interregionali Abruzzo di combattimento - Su dieci atleti partecipanti, ben nove sono saliti sul podio, portando a casa un bottino complessivo di 2 medaglie d’oro, 2 d’argento e 5 di bronzo ... chietitoday.it scrive

