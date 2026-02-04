Svolta per il personale comunale | firmati i contratti per progressioni verticali e tempo pieno

Il Comune di Sciacca ha firmato i nuovi contratti per il personale. Con questa mossa, si apre una fase di progressioni verticali e di passaggi a tempo pieno per i dipendenti comunali. La firma è avvenuta nella Sala Blasco, chiudendo un percorso importante per migliorare l’organizzazione del lavoro e riconoscere meglio il ruolo di chi lavora per il Comune.

Si è concluso nella Sala Blasco del Comune di Sciacca il percorso che ha portato alla firma dei nuovi contratti per il personale dell’ente, segnando un passaggio rilevante sul piano della valorizzazione professionale e dell’organizzazione del lavoro. L’intesa arriva al termine di un iter durato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

