Regione pubblicati i bandi per 322 nuovi funzionari e 832 progressioni verticali

La Regione ha annunciato l'apertura di bandi di concorso per 322 posti da funzionario e per 832 progressioni verticali tra i propri dipendenti. Queste iniziative mirano a rafforzare l'organico e a promuovere lo sviluppo professionale all’interno dell’amministrazione regionale. I dettagli sui requisiti e le modalità di partecipazione saranno disponibili nelle rispettive comunicazioni ufficiali.

