Regione pubblicati i bandi per 322 nuovi funzionari e 832 progressioni verticali
La Regione ha annunciato l'apertura di bandi di concorso per 322 posti da funzionario e per 832 progressioni verticali tra i propri dipendenti. Queste iniziative mirano a rafforzare l'organico e a promuovere lo sviluppo professionale all’interno dell’amministrazione regionale. I dettagli sui requisiti e le modalità di partecipazione saranno disponibili nelle rispettive comunicazioni ufficiali.
La Regione ha dato il via a nuovi concorsi per 322 posti da funzionario e alle progressioni verticali per 832 dipendenti. Il dipartimento della Funzione pubblica e del personale ha pubblicato quattro avvisi di selezione che completano le procedure previste dal Piano integrato di attività e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Concorsi, pubblicati dalla Regione bandi per 322 nuovi funzionari e per 832 progressioni verticali
Leggi anche: Concorsi, pubblicati dalla Regione siciliana bandi per 322 nuovi funzionari e per 832 progressioni verticali
Posti per assistenti e funzionari/e alla Regione Siciliana Sono stati pubblicati due bandi di concorso, per l’assunzione di 14 assistenti e funzionari/e presso il Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – Regi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.