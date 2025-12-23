Regione pubblicati i bandi per 322 nuovi funzionari e 832 progressioni verticali

La Regione ha annunciato l'apertura di bandi di concorso per 322 posti da funzionario e per 832 progressioni verticali tra i propri dipendenti. Queste iniziative mirano a rafforzare l'organico e a promuovere lo sviluppo professionale all’interno dell’amministrazione regionale. I dettagli sui requisiti e le modalità di partecipazione saranno disponibili nelle rispettive comunicazioni ufficiali.

La Regione ha dato il via a nuovi concorsi per 322 posti da funzionario e alle progressioni verticali per 832 dipendenti. Il dipartimento della Funzione pubblica e del personale ha pubblicato quattro avvisi di selezione che completano le procedure previste dal Piano integrato di attività e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

