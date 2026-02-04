Survive è un film thriller post-apocalittico del 2022, diretto da Frédéric Jardin, che va in onda stasera su Rai 4. La trama è ambientata in un mondo riportato allo stato primitivo da un collasso globale, causato dal cambiamento dell’inclinazione dell’asse terrestre. Una famiglia che si trova in vacanza in barca, si ritrova così in un ambiente ingestibile e isolata. Non c’è tecnologia e non ci sono punti di riferimento. Pertanto, devono combattere per sopravvivere. Survive (2022): riassunto trama completa. Leggi anche: E venne il giorno (2008) come finisce: spiegazione finale e sequel. Il film inizia con Tom e la sua famiglia in vacanza in barca. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Survive (2024) come finisce: spiegazione finale del film

Approfondimenti su Survive 2024

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Mayu Lucisano | ‘Cheyenne’ | Esibizione Audition | X Factor 2025

Come finisce #BolognaMilan secondo i tifosi - facebook.com facebook