Capitaneria di porto visita del contrammiraglio Raffaele Macauda a Patti e Sant' Agata

Il contrammiraglio Raffaele Macauda ha visitato gli uffici delle Capitanerie di Porto lungo la fascia tirrenica settentrionale siciliana, incontrando il personale e approfondendo le attività di tutela e sicurezza marittima nella zona di Patti e Sant’Agata. La visita ha rappresentato un momento di confronto e collaborazione tra le istituzioni marittime della regione.

L'ammiraglio, accompagnato nelle sue visite dal Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo, C.F.

