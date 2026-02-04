Studentessa ferita in un istituto scolastico dopo lancio di arredo da finestra durante ora di lezione

Martedì mattina all’istituto Capellini-Sauro di La Spezia si è verificato un episodio grave durante l’ora di lezione. Una studentessa di 18 anni è stata ferita alla spalla da una sedia lanciata da una finestra del primo piano. L’allarme è scattato alle 9.17, e subito sono arrivati i soccorsi. La ragazza è stata portata in ospedale per le cure del caso. La scuola si è subito attivata per capire cosa sia successo e chi abbia lanciato l’arredo.

A scuola, a La Spezia, è scattato l'allarme martedì mattina alle 9.17, quando una studentessa di diciotto anni è stata colpita alla spalla da una sedia lanciata da una finestra del primo piano dell'istituto superiore Capellini-Sauro. L'incidente ha sconvolto l'intera scuola, che si trovava in piena ora di lezione, e ha riportato in superficie una preoccupante questione: la violenza negli ambienti scolastici, ormai troppo spesso non solo un'ipotesi, ma un fatto concreto. La giovane, che frequentava il quarto anno del liceo scientifico, è stata soccorsa immediatamente dai docenti e dai volontari del 118, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Bartolomeo.

