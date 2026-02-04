Striscia è storia della tv Le critiche? Pazienza

Sei nuove ragazze sono entrate a far parte di “Striscia La Notizia” per l’edizione numero 38. Sono state presentate in prima serata, con un ruolo che va oltre quello di semplici Veline. Questa volta, infatti, hanno un vero e proprio “corpo di ballo” che non si limita a ballare, ma aiuta anche a condurre la trasmissione. La novità ha fatto parlare, anche se le critiche non sembrano preoccupare più di tanto. La trasmissione continua a cambiare, confermando la sua tradizione di sorprendere il pubblico

Sono sei le nuove Veline dell’edizione n° 38 di Striscia La Notizia. La prima ad andare in onda in prima serata, ma anche la prima ad avere un vero e proprio “corpo di ballo” che però non balla soltanto ma, in qualche modo, co-conduce la trasmissione. Le sei ragazze, tra i 20 e i 27 anni, restano infatti costantemente in scena. Anche loro, a modo loro, “voce della presenza” di questa rinnovata e inedita stagione del tg satirico. Abbiamo incontrato Alessia Anzioli, la più giovane, studentessa universitaria al primo anno di Scienze e tecnologie psicologiche, di soli 20 anni e Lara Granata, 27 anni, la più esperta, ballerina professionista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

