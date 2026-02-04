Sei nuove ragazze sono entrate a far parte di “Striscia La Notizia” per l’edizione numero 38. Sono state presentate in prima serata, con un ruolo che va oltre quello di semplici Veline. Questa volta, infatti, hanno un vero e proprio “corpo di ballo” che non si limita a ballare, ma aiuta anche a condurre la trasmissione. La novità ha fatto parlare, anche se le critiche non sembrano preoccupare più di tanto. La trasmissione continua a cambiare, confermando la sua tradizione di sorprendere il pubblico

Sono sei le nuove Veline dell’edizione n° 38 di Striscia La Notizia. La prima ad andare in onda in prima serata, ma anche la prima ad avere un vero e proprio “corpo di ballo” che però non balla soltanto ma, in qualche modo, co-conduce la trasmissione. Le sei ragazze, tra i 20 e i 27 anni, restano infatti costantemente in scena. Anche loro, a modo loro, “voce della presenza” di questa rinnovata e inedita stagione del tg satirico. Abbiamo incontrato Alessia Anzioli, la più giovane, studentessa universitaria al primo anno di Scienze e tecnologie psicologiche, di soli 20 anni e Lara Granata, 27 anni, la più esperta, ballerina professionista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Striscia è storia della tv Le critiche? Pazienza..."

Approfondimenti su Striscia La Notizia

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Striscia La Notizia

Argomenti discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Dalla spiaggia della Striscia di Gaza puoi vedere in faccia il piano genocida di Israele; Stefania Constantini e Amos Mosaner, le partite più iconiche: imbattuti nel doppio misto tra Olimpiadi e Mondiali · Curling; La Famiglia Esule che attraversa la Striscia di Gaza, i quadri feriti dall'orrore dell'Ucraina: ecco come l'arte racconta la guerra.

Striscia la Notizia, le pagelle del 29 gennaio: Gerry Scotti, lo sfottò a De Martino (8), Lorella Cuccarini torna a brillare (7)Le pagelle alla seconda puntata di Striscia la Notizia – La voce della presenza, lo speciale in prima serata di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti ... dilei.it

Striscia la notizia è in provaPer mesi non si è saputo se sarebbe tornato in onda, ora è stato annunciato che tornerà il 22 gennaio in prima serata e per sole cinque puntate ... ilpost.it

Simone Aliprandi - pagina. . Vi ricordate questa storia raccontata da Striscia la notizia la scorsa primavera Avete avuto anche voi a che fare con la signora #cani #gatti #dog #dogs #cats - facebook.com facebook

Peppe Poeta chiude la striscia. E' la miglior partenza in Serie A della storia di Olimpia Milano x.com