Andrea Sempio perde la pazienza mentre guarda la Tv l’intervento a sorpresa su Rete4 | le ombre sull’ossessione per Alberto Stasi
Andrea Sempio non ci ha visto più, mentre si parlava ancora una volta di lui e dell’omicidio di Chiara Poggi durante Quarto Grado. Davanti alla tv, l’indagato per l’omicidio di Garlasco del 13 agosto 2007 ha voluto dire la sua in diretta. Soprattutto per negare di essere ossessionato da Alberto Stasi, il fidanzato della vittima condannato a 16 anni di carcere. Durante la puntata condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, andata in onda venerdì 28 novembre su Retequattro, Sempio ha scritto un messaggio alla giornalista del programma Martina Maltagliati per chiarire tutta una serie di questioni sollevate anche durante la trasmissione. 🔗 Leggi su Open.online
