Strasburgo-Monaco Coppa di Francia 05-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Questa sera si giocano gli ottavi di finale di Coppa di Francia. Lo Strasburgo di O’Neill sfida in casa il Monaco di Pocognoli alle 21.00. Le due squadre scendono in campo con le formazioni ufficiali pronte a darsi battaglia per avanzare nel torneo. I tifosi sono già in fibrillazione, in attesa di vedere chi avrà la meglio.

Si chiudono gli ottavi di finale di coppa di Francia con lo Strasburgo di O’Neill che riceve in casa il Monaco di Pocognoli. Gli alsaziani hanno messo in seria difficoltà il PSG, ma hanno ceduto nel finale nonostante 25 minuti in superiorità numerica. Una squadra in grande crescita che adesso sa osare contro le grandi, anche se manca qualcosa per potersi definitivamente inserire nella. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa sera si chiude il turno degli ottavi di finale di Coppa di Francia.

