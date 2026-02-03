Stasera alla New Balance Arena si gioca il secondo quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Le due squadre scendono in campo alle nove di sera, con l’obiettivo di passare il turno e avanzare nella competizione. Le formazioni sono pronte, i tifosi in attesa di vedere chi avrà la meglio. Le quote e i pronostici indicano un match aperto, con entrambe le squadre che puntano a vincere. La partita si annuncia combattuta, con le due formazioni che daranno tutto sul campo per conquistare la qualific

Il secondo quarto di finale di Coppa Italia va in scena alla New Balance Arena e lo giocano Atalanta e Juventus. La Dea, settima in campionato, ha una grande chance di guadagnarsi l’Europa col successo nella coppa nazionale, e sogna inoltre di tornare a vincere la coppa dopo oltre sessant’anni dalla prima e unica volta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atalanta-Juventus (Coppa Italia, 05-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Atalanta Juventus

Questa sera a San Siro si gioca il primo quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Atalanta Juventus

Argomenti discussi: Quarti Coppa Italia Atalanta-Juventus: aperta la vendita libera; Atalanta-Juventus: probabili formazioni, quando e dove vederla; Coppa Italia, al via i quarti di finale con Inter-Torino e Atalanta-Juve: la programmazione; Dove vedere Atalanta-Juventus di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Dove vedere Atalanta-Juventus di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioniAi quarti di finale di Coppa Italia va in scena il big match tra Atalanta e Juventus: tutte le informazioni sulla gara, come vederla in diretta tv e streaming e le formazioni scelte dai due allenatori ... goal.com

Coppa Italia, dove vedere Atalanta-Juventus in TVLa Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere in TV la gara dei quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma alla New Balance Arena giovedi ... tuttojuve.com

Atalanta-Juventus, niente conferenza stampa per Spalletti alla vigilia - facebook.com facebook

Coppa Italia: Marchetti arbitra Inter-Torino, a Fabbri Atalanta-Juventus. Al via i quarti di finale, nerazzurri e granata giocano a Monza mercoledì #ANSA x.com