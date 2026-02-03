Atalanta-Juventus Coppa Italia 05-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Stasera alla New Balance Arena si gioca il secondo quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Le due squadre scendono in campo alle nove di sera, con l’obiettivo di passare il turno e avanzare nella competizione. Le formazioni sono pronte, i tifosi in attesa di vedere chi avrà la meglio. Le quote e i pronostici indicano un match aperto, con entrambe le squadre che puntano a vincere. La partita si annuncia combattuta, con le due formazioni che daranno tutto sul campo per conquistare la qualific
Il secondo quarto di finale di Coppa Italia va in scena alla New Balance Arena e lo giocano Atalanta e Juventus. La Dea, settima in campionato, ha una grande chance di guadagnarsi l’Europa col successo nella coppa nazionale, e sogna inoltre di tornare a vincere la coppa dopo oltre sessant’anni dalla prima e unica volta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Juventus-Udinese (Coppa Italia, 02-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Inter-Torino (Coppa Italia, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Questa sera a San Siro si gioca il primo quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino.
