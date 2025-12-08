Fp Cgil avverte | Sistema dei Comuni in piena crisi | concorsi deserti stipendi bassi e carriere bloccate

Arezzonotizie.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Concorsi deserti, stipendi tra i più bassi della pubblica amministrazione, carriere bloccate. È con queste parole che il segretario generale della Funzione Pubblica Cgil di Arezzo Giacomo Nebbiai lancia l'allarme sul momento che sta vivendo il comparto degli enti locali, a partire dai Comuni, con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

