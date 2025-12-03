Lavoro privato dove si guadagna di più? Stipendi record in Lombardia ultimi in Calabria La mappa interattiva

Roma, 2 dicembre 2025 – Stesso lavoro, ma due Italie molto diverse nello stipendio in busta paga. Tra il Nord e il Sud la forbice salariale resta ampia come non mai: chi lavora in Lombardia guadagna in media circa 14mila euro in più all’anno rispetto a un lavoratore calabrese.  E’ quanto emerge da un’elaborazione di Withub ed Isnec, l’istituto nazionale esperti contabili, sui dati Inps dell’Osservatorio lavoratori dipendenti del settore agricolo non privato. Il divario tra Nord e Sud è netto. La Lombardia è la prima regione italiana per retribuzione media lorda in Italia, con oltre 30mila euro nel 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

