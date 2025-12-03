Lavoro privato dove si guadagna di più? Stipendi record in Lombardia ultimi in Calabria La mappa interattiva
Roma, 2 dicembre 2025 – Stesso lavoro, ma due Italie molto diverse nello stipendio in busta paga. Tra il Nord e il Sud la forbice salariale resta ampia come non mai: chi lavora in Lombardia guadagna in media circa 14mila euro in più all’anno rispetto a un lavoratore calabrese. E’ quanto emerge da un’elaborazione di Withub ed Isnec, l’istituto nazionale esperti contabili, sui dati Inps dell’Osservatorio lavoratori dipendenti del settore agricolo non privato. Il divario tra Nord e Sud è netto. La Lombardia è la prima regione italiana per retribuzione media lorda in Italia, con oltre 30mila euro nel 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Lavoro privato, dove si guadagna di più? Stipendi record in Lombardia, ultimi in Calabria. La mappa interattiva - Secondo un’elaborazione Withub ed Isnec su dati Inps, gli occupati nel settore privato non agricolo salgono a 17,7 milioni e la retribuzione media cresce del 3,4%. Si legge su quotidiano.net
Lavoro privato, crescono i dipendenti e rimane ampio gap salariale tra uomini e donne - Circa il 34% di coloro che ha avuto almeno una giornata di lavoro retribuita ha preso retribuzioni inferiori a 15mila euro nell'anno, ovvero 6,1 milioni di lavoratori, concentrati tra chi ha lavorato ... Scrive tg24.sky.it