Questa sera il calcio romeno torna in campo con il match tra Botosani e Otelul Galati. Si gioca alle 19:00, nel turno numero 24 di Liga I. Il Botosani cerca punti importanti davanti al suo pubblico, mentre l’Otelul Galati spera di fare risultato per avvicinarsi alla zona più alta della classifica. La partita si annuncia combattuta e in equilibrio, con le due squadre pronte a darsi battaglia.

Turno numero 24 di Liga I romena che nel posticipo vede il Botosani affrontare in casa l’Otelul Galati. I Boto??nenii di Grozavu non vincono ormai dal 30 novembre scorso, e da allora hanno raccolto appena 2 punti nelle ultime 5 partite uscendo anche dalla coppa per mano dell’Hermannstadt. Gli O?elarii di Balint invece attraversano un periodo opposto, vendo vinto ben 4 delle ultime 5 partite perdendo solamente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Botosani-Otelul Galati (lunedì 02 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

