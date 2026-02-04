Gli Stadio tornano a parlare di loro e lo fanno con una sorpresa: tra pochi giorni uscirà una versione in vinile di

Gli Stadio annunciano, a dieci anni dalla sua pubblicazione, Miss Nostalgia in una veste esclusiva con un’edizione limitata in vinile crystal. A dieci anni dalla sua pubblicazione, Miss Nostalgia torna in una veste esclusiva con un’edizione limitata in vinile crystal, in uscita il 27 febbraio e da oggi in pre-order. Il vinile contiene Un giorno mi dirai, brano vincitore del Festival di Sanremo 2016, e racconta un passaggio fondamentale nella storia di Stadio e nel percorso artistico di Gaetano Curreri, autore e voce di un repertorio che continua a parlare a generazioni diverse. Un album che restituisce la fotografia di una fase intensa e autentica, in cui scrittura, memoria e musica si intrecciano, dando forma a uno dei capitoli più significativi del pop-rock italiano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Gli Stadio annunciano il vinile di Miss Nostalgia, a dieci anni dall’uscita

Approfondimenti su Gli Stadio Annunciano

Una semplice posa con gli occhi a mandorla ha scatenato un’ondata di polemiche in Finlandia, portando alla cacciata di Miss Finlandia da Miss Universo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Gli Stadio Annunciano

Argomenti discussi: Due anni fa l’annuncio di Manzo sul nuovo stadio. Il progetto oggi è quasi realtà; Il cuore di Bologna ai duetti di Sanremo 2026: Cristina D’Avena, gli Stadio e l’omaggio a Dalla; Europei 2032, annuncio di Manfredi: Approvati i lavori per lo stadio Maradona; Napoli, Manfredi annuncia il piano lavori per il nuovo stadio Maradona.

Napoli, Manfredi annuncia: «Approvato il piano lavori per il nuovo stadio Maradona»Il cronoprogramma è già definito: nei prossimi giorni, i vertici di Palazzo San Giacomo incontreranno i delegati della UEFA. L’obiettivo del tavolo tecnico è la presentazione definitiva del dossier ... cronachedellacampania.it

Stadio, lavori al bivio . Arrivano le maxi travi. Il montaggio ai campini. Snodo per accelerareDalla prossima settimana gli elementi in acciaio della nuova Fiesole. Attesa per il cambio di passo. E si sblocca la nomina del commissario. . lanazione.it

Su Radio Nonsolosuoni.it abbiamo trasmesso "Stadio" con "Un Giorno Mi Dirai" dal disco "Miss Nostalgia" (Universal Music Group) del 2016 E ora, cari ascoltatori di Radio Nonsolosuoni, vi portiamo nel cuore della musica italiana con una storia che ha inizi - facebook.com facebook