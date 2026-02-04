Spotify testi offline disponibili e altre novità per utenti in tutto il mondo

Spotify ha annunciato che i testi delle canzoni sono ora disponibili anche in modalità offline per gli utenti di tutto il mondo. L’azienda ha lanciato aggiornamenti che permettono di ascoltare e visualizzare i testi senza connessione internet, migliorando l’esperienza di ascolto su smartphone e altri dispositivi.

Nel contesto delle ultime novità di Spotify, si delineano aggiornamenti mirati ai testi delle canzoni che migliorano l'esperienza di ascolto su dispositivi mobili e non solo. Le nuove funzionalità riguardano la visualizzazione dei testi in modalità offline durante il download, le traduzioni automatiche, le anteprime dei testi nella schermata Now Playing e nuove integrazioni social all'interno dell'app. Le modifiche sono pensate per offrire maggiore accessibilità linguistica e fruibilità anche quando la connessione è limitata o assente. aggiornamenti sui testi di spotify: cosa cambia. visualizzazione offline dei testi durante il download.

