Spotify ha lanciato una funzione di traduzione automatica dei testi delle canzoni. Per ora, molti utenti la trovano già utile e comoda. Basta attivarla e i testi vengono tradotti in tempo reale nella lingua scelta. La novità dovrebbe migliorare l’esperienza di chi ascolta musica in lingue diverse dall’italiano, rendendo più facile capire le parole e i messaggi delle canzoni straniere.

Arriva una novità che per molti utenti si sta già rivelando molto utile se non fondamentale: Spotify, uno dei più grandi colossi dello streaming audio e multimediali con oltre 713 milioni di utenti attivi ogni mese e circa 281 milioni di abbonati, aggiunge la traduzione automatica dei suoi testi. L’annuncio di Spotify. Dal 4 febbraio 2026 anche in Italia sarà possibile, per gli utenti, comprendere tutti i testi stranieri in maniera molto facile: si dovrà avere l’abbonamento Premium con il miglioramento anche della posizione dei testi dentro l’interfaccia dell’app. " I testi sono una delle funzionalità più popolari di Spotify, offrendo ai fan un modo più ricco di vivere la musica e gli artisti che amano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spotify, arriva la traduzione automatica: come funziona

Approfondimenti su Spotify Traduzione

Spotify introduce in Italia la traduzione automatica dei testi.

La nuova misura di Meloni introduce una trattenuta automatica dell’1% sulla liquidità che entra, creando confusione tra tassa sul contante e effetto pratico per chi lavora con pagamenti cash.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

iOS26: Cambia Subito Queste FUNZIONI!

Ultime notizie su Spotify Traduzione

Argomenti discussi: Romeo Santos e Prince Royce: testo e traduzione di Dardos, il nuovo singolo in rotazione radiofonica italiana; End of Beginning Djo: Testo e Traduzione Italiana; Opalite – Taylor Swift: Testo e Traduzione Italiana.

Spotify, arriva la traduzione automatica: come funzionaAnche senza connessione Internet, è possibile leggere la traduzione dei testi musicali su Spotify: a quali utenti è riservata e l’annuncio del colosso svedese di streaming ... ilgiornale.it

Arriva in Italia la traduzione automatica su Spotify: come attivare la nuova funzioneSpotify lancia in Italia la traduzione automatica dei testi: i brani internazionali diventano comprensibili in tempo reale, con testi offline e nuove funzionalità ... fanpage.it

CiaoComo. . A Conversescion, con Viviana Dalla Pria e Lorenzo Canali, arriva Francesca Paini, dirigente di Confcooperative Federsolidarietà, presenta un’iniziativa di housing sociale. Fondazione G. B. Scalabrini Ascoltaci in podcast: https://open.spotify.com/ facebook