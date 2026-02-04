Arriva in Italia la traduzione automatica su Spotify | come attivare la nuova funzione
Spotify introduce in Italia la traduzione automatica dei testi. Da oggi, gli utenti Premium possono ascoltare i brani internazionali e leggere i testi tradotti in tempo reale, anche offline. La funzione permette di capire meglio le canzoni straniere senza dover cercare traduzioni esterne, semplificando l’ascolto e l’esperienza musicale.
Spotify lancia in Italia la traduzione automatica dei testi: i brani internazionali diventano comprensibili in tempo reale, con testi offline e nuove funzionalità per gli utenti Premium.🔗 Leggi su Fanpage.it
