AVS SAD-Sporting Braga lunedì 02 febbraio 2026 ore 19 | 45 | formazioni quote pronostici Ospiti vittoriosi con un paio di segnature?

Questa sera alle 19:45 si gioca l’andata degli ottavi di Europa League tra AVS Sad e Sporting Braga. I portoghesi, nonostante un pareggio senza reti nell’ultima partita contro il Go Ahead Eagles, sono riusciti a qualificarsi, grazie alle vittorie precedenti. Ora affrontano una squadra che cerca di risalire dopo un risultato senza gol e punta a portare a casa una vittoria che possa mettere in discesa il ritorno in Portogallo. Le formazioni sono ancora da definire, ma il pronostico punta su una partita aperta, dove entram

Nonostante non sia inaspettatamente riuscito a segnare nemmeno un gol nell'ultima giornata di Europa League, contro gli olandesi del Go Ahead Eagles, lo Sporting Braga è riuscito a rientrare nelle migliori 8 della competizione e accedere dunque direttamente agli ottavi di finale. I Guerrieri ora possono rituffarsi sul campionato, dove devono difendere la quarta posizione:.

